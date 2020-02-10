الطلاب أمامهم خيارين.. "التعليم": ربط استمارة الثانوية بالمصروفات غير قانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجود أي علاقة بين تسجيل بيانات الطلاب لدخول الامتحانات، ودفع المصروفات.

وترفض بعض المدارس الخاصة، منح الباسورد الخاص بالتسجيل الإلكتروني لاستمارات دخول امتحانات الثانوية العامة للطلاب، لعدم تسديدهم المصروفات الدراسية.

وتشترط الوزارة أن يتم تسجيل الاستمارة إلكترونيًا، كشرط للتسجيل الورقي.

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وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن تلك المدارس تتحايل على القانون لمحاولة الضغط على أولياء الأمور، وتحصيل المصروفات، مضيفًا: "هذا القرار مخالف للقانون وليس من حق المدرسة، منع الطالب من الحصول على باسورد التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة".

وأكد المصدر أن الطالب في هذه الحالة، أمامه خيارين، أولهما عدم سداد المصروفات وسحب الملف الخاص به من المدرسة، والتسجيل كطالب منازل، وفي هذه الحالة سترفض المدرسة، لأنها تريد تحصيل المصروفات، أو التقدم بشكوى جماعية ضد المدرسة إلى مدير المديرية، لاتخاذ اللازم تجاه المدرسة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت لطلاب الصف الثالث الثانوي، باب تسجيل الاستمارات الورقية بالمدارس التابعين لها، بشرط تسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة، لتحديد أعداد الطلاب وتحديد الشعب قبل إصدار جدول الامتحانات.