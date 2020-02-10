الرئيس الإندونيسي يؤكد على اتفاق التجارة الحرة في خطاب أمام البرلمان الأسترالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال كلمته أمام البرلمان الاتحادي الأسترالي اليوم الاثنين على تجارة مفتوحة وحرة ونزيهة بين الدولتين.

وقال ويدودو، الذي يعتبر ثاني زعيم إندونيسي يلقي خطابا بالبرلمان الأسترالي بعد سلفه سوسيلو بامبانج يودويونو في عام 2010 :"في الوقت الذي ترتفع فيه سياسة الحمائية، يجب أن نواصل الدعوة إلى الانفتاح الاقتصادي والإنصاف".

وتوجه ويدودو وزوجته إريانا إلى كانبرا ليلة السبت في زيارة دولة إلى أستراليا تستغرق يومين لإلقاء خطاب أمام البرلمان والتوقيع رسميا على اتفاق تجاري ثنائي بمليارات الدولارات كان قد تم الاتفاق عليه العام الماضي.

قبل أن يلقي كلمته في البرلمان، عقد ويدودو ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أن جامعة موناش الأسترالية ستفتح أول فرع لها في الخارج بإندونيسيا.

وقال موريسون: "لقد ناقشنا اليوم التحديات الكثيرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة النفوذ الأجنبي".