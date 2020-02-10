الخارجية تحدد سعرها.. تفاصيل دراسة منح تأشيرات سياحية لزيارة مصر لـ"عدة سنوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن دراسة وضع آلية جديدة لمنح التأشيرات السياحية، تتضمن إصدار "فـيـزا" سياحية تسمح للسائحين بزيارة مصر لعدة سنوات، بدلًا من الفيزا السنوية.

وأشاد محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة، بإعلان وزير السياحة والآثار، دراسة هذه الآلية، موضحًا أن العمل على هذا الملف مهم للغاية ويخلق نوعًا من الارتباط الوثيق بين السائح والبلد المصدرة للتأشيرة المتعددة.

وقال فاروق لـ"الخليج 365"، إن الملف ما زال تحت الدراسة في الوزارة، مع العلم أن مصر ليست دولة مزعجة في إصدار تأشيراتها للسائحين الأجانب، موضحًا أن هناك أكثر من 65 دولة في العالم تحصل على تأشيراتها في المطار دون مشكلات تذكر، متمنيًا فتح التأشيرات لدخول دول شمال أفريقيا، وضرورة الاهتمام بالدول التي ليس لها تأشيرة دخول لمصر.

Advertisements

وأوضح أن آلية إصدار هذه التأشيرة هي الآلية نفسها في إصدار التأشيرة المفردة، ولكنها متعددة الدخول لفترة محددة وعن طريق السفارة "أون لاين" ويحدد سعرها عن طريق وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن مدينة دبي تعمل بهذه التأشيرة أيضًا حسب أهدافها وأولويتها.

وأشار فاروق، إلى أن مثل هذه الأخبار السعيدة تصنع دعاية إعلامية وترويج سياحي كبير لمصر، ما يجعل هناك طلبًا متزايدًا على زيارة مصر، موضحًا أن السعر الحالي للتأشيرة العادية "السنوية" يبلغ 25 دولار، أما التأشيرة الجديدة متعددة الزيارة سيزيد سعرها بالتأكيد وهو قرار وزارة الخارجية المصرية ويحدد السعر حسب الدولة والمدة، على أن تكون شروطها هي الشروط الحالية نفسها، علمًا بأن الدول المسموح لها بالدخول هي الدول ذاتها التي ستمنح هذه التأشيرة ـ المتعددة- التي أعلن عنها الوزير.

وتابع: "وزارة الخارجية بعد الانتهاء من التأشيرة المذكورة أعلاه، ستخاطب وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الجوازات والجهات المسئولة للعمل على هذا القرار، وذلك بهدف التسهيل على السياح الوافدين إلى البلاد، وتحقيق مزيد من الإيرادات السياحية".