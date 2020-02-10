عواصف مدمرة وأمطار غزيرة تجتاح أستراليا

تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف المدمرة في إلحاق الدمار في شرقي أستراليا الذي اجتاحته حرائق الغابات، في ظل عمليات إخلاء خلال الليل وانقطاع التيار الكهربائي وفيضانات وانهيارات أرضية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً لكامل منطقة الساحل الشرقي لنيو ساوث ويلز، والذي تضمن تحذيراً من هطول الأمطار الغزيرة و"الفيضانات المفاجئة التي تهدد الحياة" في أجزاء من الولاية.

وكانت هناك عمليات إخلاء خلال الليل في العديد من الضواحي المنخفضة في سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت هطول الأمطار بكميات غزيرة لم تحدث منذ عام 1990.

ووفقاً للمكتب، فإنه على مدار الأيام الأربعة الماضية سقط 391.6 ملليمتر من الأمطار على سيدني.

كما انقطعت الكهرباء عن 140 ألف منزل تقريباً خلال فترة الليل في سيدني والمناطق المحيطة بها، ولكن تم استعادة التيار الكهربائي صباح اليوم الإثنين.

اقرأ أيضاً... فيضانات قوية تجتاح أستراليا وتراجع "داميان"