حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر اليوم، الإثنين، تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار، ويكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا إلى غائم، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية. وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ إلى غائم وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، ولسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة المرتفعات الجنوبية، ويتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق خلال ساعات الليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وغدا، الثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر يتشكل الصقيع في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل أيضا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو شديدة البرودة إلى بارد وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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