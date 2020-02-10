فوز لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي

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هوليوود: فازت الممثلة الأميركية لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها كمحامية سريعة الكلام ومتطرفة في فيلم "ماريدج ستوري".
وقد تفوقت ديرن عشية عيد ميلادها الثالث والخمسين على مارغو روبي (بومبشل) وسكارليت جوهانسون (جوجو رابيت) وفلورانس بيو (ليتل وومن) وكاثي بايتس
(ريتشارد جويل).
وقد أهدت فوزها إلى والديها الممثلين ديان لاد وبروس ديرن.
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