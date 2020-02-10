شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: متمسكون بائتلافنا الجديد.. ووجود تحالفات انتخابية فرصة للأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك مشاورات مستمرة مع الأحزاب وذلك للاتفاق على صيغ لشكل الانتخابات النيابية والمحليات المقبلة، من خلال المقترحات التي تطرح في الحوارات المتبادلة مع الأحزاب السياسية، والتي يشارك فيها حزب الوفد ضمن الأحزاب والقوى السياسية.

وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365" أن مشاورات الحزب لتشكيل الائتلاف الانتخابي الجديد لم يتوقف، ولكن سيعلن عنه بعد الاتفاق وظهور الشكل النهائي للنظام الانتخابي، لافتا أن وجود تحالفات انتخابية تساعد على وجود انتخابات قوية، وتعطى فرص لهم في الاستحقاقات الانتخابية على التواجد بشكل كبير ومنظم .

كان بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أعلن عن مبادرة جديدة للم الشمل، وذلك عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، قائلا: أعلن فتح صفحة جديدة للم الشمل، وبيت الأمة مفتوح لكل الوفديين، وسنطوى صفحة الماضى، ومن يريد أن يبدى رغبة فى العودة للوفد، سيتم الاستجابة له على الفور طبقا للائحة، فبيت الأمة مفتوح للجميع.

وأضاف أؤكد للجميع أننى على مسافة واحدة ولست محسوبا على أحد، وهدفى الأساسي هو مصلحة الوفد وليس لى أية أغراض أو مصالح شخصية، ونحن على أعتاب انتخابات محليات ومجلسي نواب وشيوخ، فمن يريد أن يفتح صفحة جديدة، فنحن نرحب به وسنعمل بروح وقلب رجل واحد من أجل أن نكون أمام حزب قوى وفاعل يتواجد بقوى على الساحة السياسة خلال الفترة المقبلة ونصدر نموذجا جيدا فى الدفاع عن الوطن والمواطن.