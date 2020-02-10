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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسكين ومسدس.. محاولة إغتيال ترامب داخل البيت الأبيض
الإثنين 10 فبراير 2020
الخليج 365
اعتقل رجل كان يحمل سكينا خارج البيت الأبيض بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز الخدمة السرية أنه كان هناك لقتل الرئيس، حسبما ذكرت الشرطة.
وذكرت إدارة شرطة العاصمة أن روجر هيدجبيث (25 عاما) اعتقل بعد ظهر السبت بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذي جسدي.
واقترب هيدجبيث من ضابط في الخدمة السرية كان يقوم بدورية خارج البيت الأبيض وقال إنه كان هناك "لاغتيال" الرئيس دونالد ترامب، وقال "لدي سكين لأفعل ذلك"، وفقا لتقرير للشرطة حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.
وعثرت الشرطة على سكين طوله 3.5 بوصة في غمد على الفخذ الأيسر، وكان هيدجبيث أيضا لديه حزام مسدس فارغ على الفخذ الأيمن، حسبما ذكرت السلطات.
وقالت الشرطة إن هيدجبيث تم احتجازه ونقله إلى المستشفى لإجراء تقييم للصحة العقلية. كما احتجز الضباط سيارته.
ورن رقم هاتف مدرج باسم هيدجبيث في السجلات العامة دون إجابة ليوم الأحد. لم يتضح بعد مكان إقامته ولا ما إذا كان لديه محام يمكنه التعليق نيابة عنه.
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