شكرا لقرائتكم تعرف على الفائزين بجوائز الأوسكار لهذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ذات مرة في هوليوود" "وانس آبون أتايم إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو، في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، الذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة زواج" "ماريدج ستوري".

بينما فاز فيلم "توي ستوري 4" بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، و نال فيلم "أمريكان فاكتوري" بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي .

أبطال فيلم أميركان فاكتوري

وقد تفوق براد بيت في هذه الفئة على جو بيشي وآل باتشينو وكلاهما في فيلم "ذي آيريشمان" لمارتن سكورسيزي وأنطوني هوبكينز "ذي تو بوبس" وتوم هانكس عن "ايه بيوتفل داي إن ذي نيبرهود".

وقال بيت متوجها إلى الحضور في مسرح "دولبي ثياتر" في لوس أنجليس "أنا مصعوق. أنا لا أنظر إلى الماضي عادة لكن ذلك جعلني أفعل".

واستذكر وصوله إلى هوليوود والممثلة جينا ديفيس والمخرج ريدلي سكوت اللذين أعطياه فرصته الأولى في فيلم "ثيلما أند لويز" (1991) قبل حوالى 30 عاما.

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وقد أشاد بطاقم الفيلم الذي يتغنى بهوليوود الستينات، محييا خصوصا الممثلين البدلاء الذين يقومون بالمشاهد التي فيها مجازفات. وقد ألقى دوره في الفيلم الضوء على هذه المهنة غير المعترف بها كثيرا في هوليوود. وهو كان ممثلا بديلا عن النجم ريك دالتون الذي أدى دوره ليوناردو دي كابريو.

براد بيت

وأهدى الجائزة إلى أولاده، وهو أول أوسكار في فئة تمثيلية يفوز به براد بيت البالغ 56 عاما والذي سبق له أن رشح ثلاث مرات.

وفاز الممثل بجوائز عدة هذا الموسم ومنها غولدن غلوب عن دوره هذا وكان الأوفر حظا للفوز.

لورا ديرن

أما الممثلة الأميركية لورا ديرن، التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها كمحامية سريعة الكلام ومتطرفة في فيلم "ماريدج ستوري"، فقد تفوقت، عشية عيد ميلادها الـ53، على مارغو روبي "بومبشل" وسكارليت جوهانسون "جوجو رابيت" وفلورانس بيو "ليتل وومن" وكاثي بايتس "ريتشارد جويل".

وقد أهدت فوزها إلى والديها الممثلين ديان لاد وبروس ديرن.