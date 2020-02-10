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فوز براد بيت بأوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي

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لوس انجليس: فاز الممثل الأميركي براد بيت بحائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن تأديته دور ممثل بديل في "وانس ابون ايه تايم..إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو.

وقد تفوق براد بيت في هذه الفئة على جو بيشي وآل باتشينو وكلاهما في فيلم "ذي آيريشمان" لمارتن سكورسيزي وأنطوني هوبكينز (ذي تو بوبس) وتوم هانكس عن (ايه بيوتفل داي إن ذي نيبرهود).

وقال بيت متوجها إلى الحضور في مسرح "دولبي ثياتر" في لوس انجليس "أنا مصعوق. انا لا أنظر إلى الماضي عادة لكن ذلك جعلني أفعل".

واستذكر وصوله إلى هوليوود والممثلة جينا ديفيس والمخرج ريدلي سكوت اللذين اعطياها فرصته الأولى في فيلم "ثيلما أند لويز" (1991) قبل حوالى 30 عاما.

وقد اشاد بطاقم الفيلم الذي يتغنى بهوليوود الستينات، محييا خصوصا الممثلين البدلاء الذين يقومون بالمشاهد التي فيها مجازفات. وقد ألقى دوره في الفيلم الضوء على هذه المهنة غير المعترف بها كثيرا في هوليوود. وهو كان ممثلا بديلا عن النجم ريك دالتون الذي أدى دوره ليوناردو دي كابريو.

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وختم كلمته وقد اغرورقت عيناه بالدموع متحدثا عن عائلته.

وأهدى الجائزة إلى أولاده "الذين لهم تأثير كبير على كل ما أقوم به. أنا اعشقكم".

وهو أول أوسكار في فئة تمثيلية يفوز به براد بيت البالغ 56 عاما والذي سبق له أن رشح ثلاث مرات.

وفاز الممثل بجوائز عدة هذا الموسم ومنها غولدن غلوب عن دوره هذا وكان الأوفر حظا للفوز.

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