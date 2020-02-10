كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 908 حالات وإصابة 40 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 908، وذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.

وكما أكدت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 40 ألفا.