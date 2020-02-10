رسميًا.. سكان مصر بالداخل "100 مليون نسمة"

رسميا.. سكان مصر بالداخل 100 مليون نسمة

الإثنين 10 فبراير 2020

وصل تعداد المصريين في الداخل إلى 100 مليون نسمة، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المسؤول عن متابعة التعداد السكاني في البلاد.



وقال الجهاز إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء المقبل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين للإعلان عن تفاصيل آخر تعداد سكاني لمصر، وتأثير ذلك على معدلات التنمية.

ويحضر المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

Advertisements

وتواجه مصر أزمة سكانية، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة بنسبة نمو نحو 1.8% العام الماضي، وتعد إحدى أعلى دول العالم نموا، إذ تبلغ نسبة النمو في الصين 0.39%، وفي دول عربية مثل تونس 1.1% سنويا.

وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن عدد سكان مصر يتزايد بنسبة 2.5 مليون نسمة سنويا، وأن الموارد البشرية تمثل ثروة يجب ضبط معدلات نموها من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن أخطار النمو السكاني المتزايد تهدد الأمن القومي والاستقرار بالمجتمع المصري.

تحذير وزيرة التخطيط لم يكن الأول من مسؤول مصري بشأن الزيادة السكانية، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من التهاون مع الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة التعامل معها بالجدية اللازمة.

وكان جهاز الإحصاء أعلن مؤخرا، في دراسة له، توقعاته بشأن عدد السكان بحلول عام 2032 ثم في عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة في 2052.