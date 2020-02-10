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الجيش المصري يحبط هجوما شمالي سيناء ويقتل 10 إرهابيين
الإثنين 10 فبراير 2020
أعلن الجيش المصري، مساء الأحد، مقتل 10 إرهابيين في إحباط هجوم على نقطة ارتكاز أمنية شمالي سيناء شرقي مصر.
وقال الجيش المصري، في بيان، إن عناصر القوات المسلحة أحبطت هجوما إرهابيا على أحد الارتكازات الأمنية بشمالي سيناء.
وأكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أنه "نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين".
وأضاف، في البيان، أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى بصفوف القوات".
وأشار البيان إلى أنه تجري أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.
وأكد الجيش المصري استمرار جهوده بالتعاون مع الشرطة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.
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