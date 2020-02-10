شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المرصد السوري: 900 ألف نازح من شمال غربي سوريا منذ ديسمبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 2:48 صباحًا, 10 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 900 ألف شخص نزحوا من شمال غربي سوريا منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وأشار المرصد في بيان له اليوم إلى استمرار حركة النزوح من حلب وإدلب، واصفا الأمر بأنه جزء من خطة يعمل النظام السوري على تنفيذها من أجل إجبار المدنيين على النزوح بهدف السيطرة على مزيد من المناطق”.

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن عدداً كبيراً من النازحين يحاول الدخول سراً إلى تركيا عبر دفع أموال طائلة للمهربين.

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