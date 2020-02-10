شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحجر الصحي عن 3600 محتجزا بسفينة في هونغ كونغ والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وأفراد طاقمها البالغ عددهم أيضا 1800 شخص.
وكانت السلطات قد فرضت تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال رحلة سابقة.
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