شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من بيتونيا والان نبدء بالتفاصيل
اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، أمس، ثلاثة إخوة من مكان عملهم في بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت ثلاثة إخوة من عائلة رشيد، وهم بهاء وعبد وأحمد من داخل محلهم في بيتونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من بيتونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.