شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من بيتونيا والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، أمس، ثلاثة إخوة من مكان عملهم في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت ثلاثة إخوة من عائلة رشيد، وهم بهاء وعبد وأحمد من داخل محلهم في بيتونيا.