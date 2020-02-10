شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور أوضاع مخيمات فلسطينيي لبنان والان نبدء بالتفاصيل

حذرت دائرة شؤون اللاجئين لدى منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، من تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين. ورأت في بيان بعد اجتماعها أمس، في مخيم «المية ومية» للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، أن ارتفاع نسبة البطالة وانتشار حالات الفقر وتراجع الوضع الاقتصادي داخل المخيمات الفلسطينية، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية خطيرة على عموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة على الأطفال والمرضى منهم والفئات الأكثر عوزا.

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