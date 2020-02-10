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نزوح مليون سوري من إدلب وحلب

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شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح مليون سوري من إدلب وحلب والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 900 ألف شخص نزحوا من شمال غربي سوريا منذ مطلع ديسمبر الماضي. وأشار المرصد في بيان نشره على موقعه واطلعت عليه ”الخليج 365”، إلى استمرار حركة النزوح من حلب وإدلب، واصفا الأمر بأنه جزء من خطة يعمل النظام السوري على تنفيذها من أجل إجبار المدنيين على النزوح بهدف السيطرة على مزيد من المناطق.

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن عددا كبيرا من النازحين يحاول الدخول سرا إلى تركيا، عبر دفع أموال طائلة للمهربين.

وفي السياق، ذكر بيان لقوات الأسد، استعادتهم السيطرة على أكثر من 600 كيلو متر مربع في حملتهم المستمرة على آخر معقل للمعارضة المسلحة في إدلب وريف حلب.

وأضاف البيان: إن النظام سيطر على عشرات البلدات والقرى في الأيام الماضية في إطار الحملة.

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