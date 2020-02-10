شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح مليون سوري من إدلب وحلب والان نبدء بالتفاصيل
ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن عددا كبيرا من النازحين يحاول الدخول سرا إلى تركيا، عبر دفع أموال طائلة للمهربين.
وفي السياق، ذكر بيان لقوات الأسد، استعادتهم السيطرة على أكثر من 600 كيلو متر مربع في حملتهم المستمرة على آخر معقل للمعارضة المسلحة في إدلب وريف حلب.
وأضاف البيان: إن النظام سيطر على عشرات البلدات والقرى في الأيام الماضية في إطار الحملة.
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