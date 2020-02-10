شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق دولي.. إرهاب الحوثي يستهدف مشافي مأرب والان نبدء بالتفاصيل

طالبت السلطات الصحية بمحافظة مأرب اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، بالتحقيق في القصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية، من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وبحسب بيان لمكتب الصحة بالمحافظة: طالت الهجمات الحوثية على مأرب خلال السنوات الماضية 12 منشأة طبية ومرفقا صحيا، بينها 3 مستشفيات تم تدميرها بشكل كلي، كما أسفرت عمليات القصف المتكررة عن استشهاد 7 أطباء وعاملين صحيين وإصابة 7 آخرين من الكوادر الصحية العاملة بالمحافظة.

وأدان مكتب الصحة استمرار الميليشيات الحوثية بالقصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية. وأكدت السلطات الصحية اليمنية في محافظة مأرب أن مواصلة الانقلابيين في استهدافهم الممنهج للمنشآت الطبية والمدنيين يعد تحديا سافرا منها للقانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن (2286/‏2016) الذي ينص على أن الهجمات الموجهة عمدا ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى والوحدات الطبية ووسائل النقل تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي.