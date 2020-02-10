غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مواقع بشمال وجنوب قطاع غزة.

وذكر مراسل "العين الإخبارية" في غزة أن الطيران الإسرائيلي قصف بأكثر من 5 صواريخ موقعا للمقاومة شمال غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصل وفد أمني مصري، صباح الإثنين، إلى قطاع غزة، وسط تصاعد حالة التوتر، جراء التهديدات الإسرائيلية المتوالية بشن عدوان واسع على القطاع، بذريعة إطلاق قذائف صاروخية متكررة في الأيام الماضية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، موقعين لحماس شمال قطاع غزة، بعد قليل من إعلانها رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.



وقال مصدر أمني فلسطيني لـ"العين الإخبارية" إن "المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطتين للقوة المعروفة باسم (الضبط الميداني) التابعة لحماس شمال قطاع غزة، ما أدى لتدمير الموقعين دون الإبلاغ عن إصابات".