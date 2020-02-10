شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان: البرلمان ضلع رئيسى فى معادلة عودة مصر للقارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن البرلمان ضلع رئيسي فى معادلة مصر فى العودة لإفريقيا، موضحًا أن الدولة المصرية فقدت كثيرا بسبب غيابها عن الاتحاد الإفريقي، وكان هناك مجهود مضاعف لإعادة مصر لما كانت عليه والعمل على ارتقاء مستوي مصر إلى مستوي أفضل.

وقال "رضوان" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الرئيس السيسي حدد البوصلة فى إطار تحرك مصر للعودة إلى إفريقيا مرة أخرى.

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وأوضح النائب طارق رضوان، أن على المستوي التنفيذي كان هناك تحركات على مستوي وزارات الزراعة والصحة والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة والنقل. وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين كان هناك العديد من اللقاءات بالعديد من قيادات السلطات التنفيذية ممثلة فى الوزراء ورؤساء الهيئات الإفريقية.