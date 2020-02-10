شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش تعديلات قانون الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع، بشأن المطالبة بافتتاح فرع كلية الدراسات الإسلامية للبنات بمحافظة قنا، حيث إنه لا يوجد بها أي كلية للبنات تابعة لجامعة الأزهر.

وتنظر اللجنة في اجتماعها الاثنين، مشروع القانون المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2012 بشأن "إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها"، ومشروع القانون المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن "إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".

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ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلي أن القانون الحالى يشترط إنشاء فرع الجامعة أو الكليات فى عاصمة المحافظة فقط، والتعديل يجيز إنشاء الفروع في المراكز والمدن، وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الأزهر هو قلعة الإسلام فى العالم، ويمثل المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية، مشيرك إلى أن عبارة "عواصم المحافظات" تحجم وتقلل فروع جامعة الأزهر، لذا يتضمن التعديل المقدم منه استبدال كلمة "عواصم" بكلمة "مراكز" لأنها توسع دائرة زيادة فروع الأزهر، وذلك حتى يتم نشر صحيح الإسلام وزيادة التوعية للشعب المصرى.