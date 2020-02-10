أبرز إنجازات مصر خلال رئاسة الاتحاد الأفريقى × 10 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقى لدولة جنوب أفريقيا لمدة عام، واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية. ونرصد هنا أبرز إنجازات مصر في رئاستها للاتحاد الأفريقي: ونرصد هنا أبرز إنجازات مصر في رئاستها للاتحاد الأفريقي: -اتسمت فترة الرئاسة بالزخم على جميع المستويات وفى مختلف المجالات. -استضافة قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان. -مبادرة تأهيل مليون شاب بحلول عام 2021 لتوظيف الشباب الأفريقى. -انفتاح أفريقيا على المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة. Advertisements -تنفيذ المشروعات القومية القارية داخل القارة فى إطار المنفعة المتبادلة. -إطلاق خطة العمل لتطوير البنية التحتية 2021- 2030 مثل مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائى القارى تمهيدا لإنشاء السوق الأفريقى للطاقة، ومشروع القاهرة - كيب تاون وغيرها من مشروعات الطرق والسكة الحديد وغيرها. - مضاعفة عوائد الاستثمار بدعوة مؤسسات القطاع الخاص والجهات التمويلية بدول العالم للاستفادة من ثروات القارة. - تمكين ودعم الشباب والمرأة فى افريقيا وتسليحهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة. - إطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سى لمليون أفريقى. - فتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى.

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