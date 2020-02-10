طلب إحاطة لاستغلال أراضي محطات القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول استغلال الأراضي والإمكانيات المادية غير المستغلة في محطات القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصري.

وأضاف السيد في طلب الإحاطة: "لازالت محطات القنوات الإقليمية تشغل مساحات كبيرة من الأراضي، كما أن الزحف العمراني وصل لهذه الأماكن وأصبحت في أماكن مميزة بالمدن المنشأة فيها، كما أنه لا تستغل المباني المنشأة سوى مساحات صغيرة مقارنة بباقي المساحة".

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه يمكن استغلال الأراضي غير المستغلة في محطات القنوات الإقليمية سواء من خلال البيع أو الطرح بحق الانتفاع، على أن يستغل العائد في تطوير مبنى ماسبيرو وتحديث الاستديوهات والأماكن الإدارية بالمبنى ليكون استغلال الاستديوهات الجديدة بإمكانياتها للطرح لمن يرغب في إنشاء جديدة من القطاع الخاص مماثلة للمتواجدة في مدينة الإنتاج الإعلامي.