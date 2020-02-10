اليوم.. محاكمة 8 متهمين بقضية "أحداث عنف ميدان الشهداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف الذي شهده ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف ميدان الشهداء".
كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، فى وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
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