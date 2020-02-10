بالصور.. محافظ مطروح يستقبل مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأحد، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، ضمن زيارته للمحافظة التي تستمر يومين؛ للاطلاع على جهود التنمية والمشكلات التنموية وبحث سبل حلها، وتفقد منفذ السلوم البري وعدد من المشروعات التنموية بمدينة السلوم. ورحب محافظ مطروح بمستشار الرئيس مؤكدا أن الزيارة تأتي تجسيداً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظة وحياة المواطن فى كافة أرجاء الوطن. وعقد اللواء أحمد جمال الدين اجتماعا بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، استعرض خلاله جهود التنمية بالمحافظة، والمشروعات الجارى تنفيذها بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ. كما حضر الاجتماع اللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد.

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