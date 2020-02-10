موسكو: 20 عملية قصف على يد مسلحين في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن العسكريين الروس رصدوا 20 عملية قصف نفذها مسلحون في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب شمال غربي سوريا، خلال الساعات الـ 24 الماضية

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، قوله - "إن المسلحين استهدفوا تسع بلدات في محافظة اللاذقية، وست بلدات في محافظة إدلب، وبلدتين بمحافظة حماة" .

وجدد اللواء الروسي، دعوته إلى قادة الفصائل المسلحة لترك الاستفزازات المسلحة وسلوك طريق الحل السلمي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مشيرا إلى أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية نفذت اليوم، دورية جديدة في مسارات مقررة في ريفي حلب والحسكة شمال سوريا بالقرب من الحدود التركية، بالإضافة إلى قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في المنطقة.