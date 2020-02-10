محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
قالت نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن العقار المنهار بمنطقة الشرقاوية بالحي صادر بحثه قرار ترميم، مضيفةً أنه جرى التنبيه مسبقًا على سكانه بضرورة الإخلاء، دون استجابة منهم.
وكان مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدي تلقى إخطارًا من رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق في منطقة الشرقاوية التابعة لحي غرب شبرا الخيمة.
انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه لا خسائر بالأرواح، وحرر بذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر حي غرب شبرا: طالبنا سكان عقار الشرقاوية المنهار بإخلائه ولم يستجيبوا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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