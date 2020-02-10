فيديو ..الأمن السعودي يقبض على شاب حاول بيع مخدرات لفتاة

ألقت أجهزة الأمن في المنطقة الشرقية بالسعودية القبض على شاب بتهمة الترويج للحبوب المخدرة، بعدما ظهر في مقطع فيديو صورته فتاة، قالت إنه عرض عليها بضاعته المحظورة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن شرطة مكافحة المخدرات، ألقت القبض على الشاب بعد انتشار هذا المقطع، مبينةأنه يخضع حاليًا للتحقيقات الأولية وستجري إحالته للجهات المختصة.
ويوثق مقطع الفيديو، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شابًا وهو يسير مبتعدًا عن فتاة كانت تصوره بهاتفها الجوال في أحد الشوارع العامة
وتقول الفتاة في الفيديو، إن الشاب كان يحاول إغراءها بحبوب مخدرة، مشيرة إلى أنها صورت وجهه، وستبلغ الجهات الأمنية المختصة بالقضية.
بلاغ فتاة يقود #مكافحة_المخدرات بالمنطقة #الشرقية للقبض على شاب روّج حبوباً محظورة. #صهيلنا pic.twitter.com/PdHPyWeIdy
— صهيل (@SaheelKSA)
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بلاغ فتاة يقود #مكافحة_المخدرات بالمنطقة #الشرقية للقبض على شاب روّج حبوباً محظورة. #صهيلنا pic.twitter.com/PdHPyWeIdy— صهيل (@SaheelKSA) February 9, 2020
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