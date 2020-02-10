وفد من البحرية الفلبينية يبحث في سلطنة عُمان تعزيز التعاون في الأمن البحري

بحث وفد عسكري من القوات البحرية بجمهورية الفلبين برئاسة العقيد بحري نويل بيليران، سبل تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في مجال الأمن البحري، وذلك خلال الزيارة التي

يقوم بها حالياً الوفد الفلبيني للسلطنة حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

استمع الوفد الفلبيني إلى مهام وأدوار مركز الأمن البحري العُماني،

المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر.

كما اطلع الوفد على الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.