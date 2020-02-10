سلطنة عُمان تبحث إجراءات تحويل مسندم لمنطقة اقتصادية خاصة

في إطار خططها الاقتصادية المستمرة لتنويع الموارد الاقتصادية والتوسع في شبكات البنية التحتية اللازمة للمشروعات الاقتصادية العملاقة، تبحث الحكومة العُمانية إجراءات تحويل مسندم لمنطقة اقتصادية خاصة. وأكد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماع موسع مع إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم على مطالبتهم تحويل محافظة مسندم بأكملها إلى منطقة اقتصادية خاصة لكي تكون هناك مرونة وتسهيلات تستفيد منها المحافظة بأكملها كإقليم قانوني. على مطالبتهم تحويل محافظة مسندم بأكملها إلى منطقة اقتصادية خاصة لكي تكون هناك مرونة وتسهيلات تستفيد منها المحافظة بأكملها كإقليم قانوني. وعلى أن يتم تخصيص مواقع محددة للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية حسب الدراسات الملائمة ومراعاة الجوانب الأخرى , كما يتم التركيز فيها على إنشاء منطقة حرة منخفضة التكاليف. , كما يتم التركيز فيها على إنشاء منطقة حرة منخفضة التكاليف. كما تتضمن المشروعات الأخرى المقرر إقامتها في مسندم، إنشاء مركز مالي عالمي إسلامي وإنشاء شركة للتطوير العمراني لتقوم بإعداد المخطط السياحي العام وتقوم بالاستثمار في مشاريع محددة. على أن يتم طرح بقية المشاريع لبقية المستثمرين الجادين وفق شروط صارمة للتنفيذ وإنشاء مصنع للمباني المستدامة مسبقة الصنع لتنفيذ تلك المشاريع.

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