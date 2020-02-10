شرطة واشنطن تقبض على أمريكي هدد بذبح ترامب

أوقفت أجهزة الأمن، رجلًا قرب البيت الأبيض بواشنطن هدد بقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طعنًا بالسكين، حسبما ذكرت "واشنطن بوست" اليوم الأحد ، نقلًا عن شرطة واشنطن العاصمة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع

نهار اليوم، موضحة أن مواطنًا من ولاية فلوريدا، واسمه روجر هيدجبيث، أخبر الشرطة أنه ينوي قتل ترامب.

ونقل تقرير الشرطة عن الموقوف قوله: "أنا هنا من أجل قتل الرئيس دونالد ترامب، معي

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سكين لأفعل ذلك".

ووصف التقرير المعد من قبل حراسة البيت الأبيض هيدجبيث بأنه شخص يعاني من الشرود الذهني ويتلقى علاجًا نفسيًا.

وتم حبسه بسبب تهديداته بإلحاق الأذى البدني وحمل سلاح محظور.

وأوضحت السلطات أن الرجل كانت بحوزته سكين لها نصل يبلغ طوله 3.5 إنش (نحو 9 سنتيمترات)، إضافة إلى العثور على حافظة مسدس خالية.