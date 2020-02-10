أوقفت أجهزة الأمن، رجلًا قرب البيت الأبيض بواشنطن هدد بقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طعنًا بالسكين، حسبما ذكرت "واشنطن بوست" اليوم الأحد ، نقلًا عن شرطة واشنطن العاصمة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقعنهار اليوم، موضحة أن مواطنًا من ولاية فلوريدا، واسمه روجر هيدجبيث، أخبر الشرطة أنه ينوي قتل ترامب.
ونقل تقرير الشرطة عن الموقوف قوله: "أنا هنا من أجل قتل الرئيس دونالد ترامب، معي
ووصف التقرير المعد من قبل حراسة البيت الأبيض هيدجبيث بأنه شخص يعاني من الشرود الذهني ويتلقى علاجًا نفسيًا.
وتم حبسه بسبب تهديداته بإلحاق الأذى البدني وحمل سلاح محظور.
وأوضحت السلطات أن الرجل كانت بحوزته سكين لها نصل يبلغ طوله 3.5 إنش (نحو 9 سنتيمترات)، إضافة إلى العثور على حافظة مسدس خالية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة واشنطن تقبض على أمريكي هدد بذبح ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.