متطوعون عرب في ووهان لمكافحة الفيروس

ووهان (وكالات)

تقدم أكثر من 30 عربياً يعيشون في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بطلبات للمشاركة في الأعمال التطوعية لمكافحة الوباء.

وأطلق المواطن الفلسطيني علي الوعري دعوة تطوعية على منصة تطبيق «ويتشات» الصيني الشهير للتواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن رغبته بالتطوع في أعمال وجهود المدينة في مكافحة تفشي وباء فيروس.

وأنشأ الوعري، المتخصص في جراحة الصدر، ويتقن اللغة الصينية، مجموعة على تطبيق «ويتشات» لترجمة الأخبار الرسمية المتعلقة بهذا الفيروس، وخاصة التدابير المتخذة في ووهان، إلى اللغة العربية، لمساعدة أصدقائه العرب في ووهان في البداية، لتتوالى بعد ذلك مشاركات الأصدقاء الذين بلغ عددهم 484 عضواً حتى الآن، معظمهم من العرب الذين يعيشون في ووهان.

وقال الوعري: «أثق بأننا سنحقق النجاح في مكافحة الوباء»، مشيداً بالرعاية الكبيرة التي توفرها الجامعات للطلبة الوافدين.

ومن جانبه، قال محمد الخطيب، وهو فلسطيني: «إن أهله شجعوه على القيام بالعمل التطوعي في ووهان»، معرباً عن أن مكافحة الوباء هي قضية تحتاج إلى الوقت فقط لضمان حلها وتجاوزها بشكل تام.