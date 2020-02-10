الجيش يحرر مواقع استراتيجية شرق نهم

عدن، صنعاء أبين (الاتحاد، وكالات)

تتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف وصرواح بمأرب. وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على موقع استراتيجي في جبهة شرق نهم عقب معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي. وأفشلت قوات الجيش عملية تسلل لميليشيات الحوثي إلى مواقع للجيش بجبهة صلب ومنطقة نجد العتق شرق نهم. وأسفرت المعارك عن مقتل عدد من ميليشيات الحوثي، ومقتل جندي من الجيش وإصابة آخرين.

وتمكنت قوات الجيش، من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي المتمردة، في محافظة أبين، جنوب اليمن. وأسقطت قوات الجيش، صباح أمس، الطائرة المسيّرة في منطقة «ثرة»، شمالي المحافظة.

في السياق أحبطت قوات الجيش، عدة محاولات للميليشيات الحوثية، للتسلل باتجاه مواقع محررة، في جبهة «ثرة» الجبلية، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

إلى ذلك، أقدمت الميليشيات المتمردة، على قصف قرى سكنية في مديرية لودر بالمحافظة ذاتها، بقذائف الهاون، مما تسبب في إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين، ونزوح عدد من الأهالي.

من جانب آخر، أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي بالتضحيات الغالية والبطولات الرائدة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في معركة استكمال تحرير ما تبقى من الوطن من الميليشيات الحوثية المتمردة والجماعات الإرهابية واستعادة الدولة والشرعية والمؤسسات الدستورية.. مُعبّراً عن الفخر والاعتزاز بالانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش في مختلف الجبهات على امتداد الوطن وما يتمتعون به من معنويات عالية نابعة من العقيدة الوطنية والقضية العادلة والأهداف النبيلة المتمثلة في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية والثوابت واستعادة أمن واستقرار اليمن.

وأوضح الفريق المقدشي أن القوات المسلحة لديها كفاءة قتالية ومعنوية وتكتيكية عالية تؤهلها لتنفيذ المهام الموكلة في كل زمان ومكان، ولديها القدرة والقوة على تجاوز التحديات والمضي قدماً نحو تحرير العاصمة صنعاء وكل تراب الوطن وتلبية تطلعات الشعب اليمني في إنهاء التمرد ومحاربة الإرهاب والتطرف والانتقال لبناء دولته الاتحادية المستقرة التي تحقق الكرامة والعدالة والمساواة والمواطنة المتساوية.

جاء ذلك خلال تفقده للخطوط الأمامية والمواقع المحررة في جبهتي جبل هيلان والمشجح بمنطقة صرواح غربي محافظة مأرب، واطّلاعه على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي تم تحريرها مؤخراً من قبضة مليشيات الحوثي.