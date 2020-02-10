عُمان تطلق طابع «القدس عاصمة فلسطين»

مسقط (وكالات) أطلق بريد سلطنة عمان طابعاً بريدياً جديداً تحت شعار «القدس عاصمة فلسطين» بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية عام 1954.

ويحمل الطابع صورة لقبة الصخرة المشرفة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس ويتزين الطابع بعلم دولة فلسطين وحمامتي السلام بلونهما الأبيض. ونقلت «وكالة الأنباء العمانية» عن الرئيس التنفيذي لبريد عُمان عبد الملك بن عبدالكريم البلوشي قوله إن السلطنة تعد في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وجاء إطلاق هذا الطابع الجديد بمثابة رسالة موحدة للعالم والتي يتأكد من خلالها أن القدس عاصمة فلسطين، معرباً عن أمله في أن يحظى هذا الطابع بقبول المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس، وأن يكون بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع.

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