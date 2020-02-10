الإمارات: شفاء أول حالة مصابة بـ«كورونا الجديد»

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية، التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي، حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا، وتبلغ من العمر 73 عاماً للشفاء، وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

وزار القنصل العام الصيني، لي شيوي هانغ، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، السيدة الصينية، أمس، لتقديم التهنئة لها على تعافيها التام من المرض.

وأعربت ليو يوجيا، عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على الاهتمام الكبير، الذي حظيت به منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.

وقالت: «إن ما قدمته الإمارات لها، ولجميع أفراد العائلة، يجسد مدى الرعاية التي يحظى بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة»، معربة عن سعادتها الكبيرة بزيارة ممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقنصل الصيني، وتقديم التهنئة لها على شفائها.

ومن جانبه، قال لي شيوي هانغ القنصل العام: «إن ما أظهرته الإمارات قيادة وحكومة وشعباً من تعاضد وتكاتف مع الصين في مواجهة هذا المرض جسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومتانتها».

وأعرب عن سعادته بشفاء أول حالة مصابة بالمرض في الإمارات، وتعافيها التام من الإصابة، مشيداً بالرعاية الصحية المتقدمة التي حصلت عليها منذ اليوم الأول لدخولها المستشفى وحتى الإعلان عن تعافيها.

وأثنى على كفاءة النظام الوقائي والاستشفائي بدولة الإمارات، مؤكداً أن التعاون والتنسيق بين البلدين يمثل مصدر ثقة واطمئنان لأفراد الجالية الصينية في الدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور الرند: «يسعدنا الإعلان عن تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا»، مشيراً إلى أن جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض.

وشدد على أن تعامل الدولة مع هذه الحالات يبرهن على قوة النظام الصحي الإماراتي، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وفق أعلى معايير الرعاية الصحية المعمول بها عالمياً، ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للتعامل مع المصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام.

ونوه الرند إلى أن تعافي السيدة الصينية يعزز الأمل بشفاء الحالات المكتشفة في الدولة، مشدداً على أن الأمن الصحي ودرء المخاطر والجائحات الصحية أولوية وطنية في الدولة، وضمن استراتيجيتها لوقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة، من خلال تعزيز اللوائح الصحية الدولية وتطبيقها، وتضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية.

«صحة أبوظبي» تغطي تكاليف الفحص المبكر

قررت دائرة الصحة بأبوظبي تغطية تكاليف التشخيص الطبي والعلاج والإقامة بالمستشفى للحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديدة لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك ضمن جدول الامتيازات الخاص ببرنامجي «ثقة» و«الوثيقة الأساسية والمعززة». ووجهت الدائرة تعميماً بذلك لمقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي، وشركات إدارة مطالبات الضمان، بشأن تغطية الفحص المبكر لفيروس كورونا الجديد. وتتضمن التغطية أيضاً التكاليف الطبية للزوار القادمين من الصين خلال الـ14 يوماً السابقة، والتي تشمل العلاج والفحص والإقامة في المستشفى للحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها لمدة ثلاثة أسابيع. وأوضح مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة، بأن المصابين بأمراض الجهاز التنفسي يعتبرون حالات مشتبهاً بإصابتها، حال سفرهم للصين خلال الـ14 يوماً السابقة لظهور أعراض.

دورة توعوية إلزامية للقطاع الصحي في دبي

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، في مستشفى الكويت- دبي، دورة توعوية إلزامية عن فيروس «كورونا» الجديد، شارك فيها ممثلو المنشآت الصحية الخاصة. وشملت المشاركة اختصاصي مكافحة العدوى أو التمريض، وطبيباً مختصاً من كل منشأة. وأصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، «بروتوكول المختبرات» للتعامل مع الفيروس، وتضمن معايير تتعلق بـجمع العينات للأشخاص المشتبه بإصاباتهم بالفيروس، وعدد ونقل العينات والفترة اللازمة، والإبلاغ عن نتائج الفحوص. وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية ومكافحة الجائحات، في تعميم حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، ضرورة اطلاع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة، على البروتوكول والعمل بموجبه، حفاظاً على الصحة العامة.