آلاف يتعافون وإتمام فحص «المشتبه بإصابتهم» في ووهان قريباً

ووهان (وكالات)

أفاد رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي، جيانج تشاو ليانج، بأن السلطات لا تحتاج سوى يومين إضافيين لإنهاء فحص جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد بمدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس بمقاطعة هوبي في وسط الصين، فيما أعلنت السلطات المحلية البدء في تطهير المدينة مرتين يومياً، لتعزيز جهود الاحتواء.

وفي هذه الأثناء، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى زهاء 2922 شخصاً، أمس، بزيادة 522 شخصاً عن اليوم السابق.

وذكرت لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هوبي، أنه يتعين على ووهان إجراء فحوص شاملة في المدينة لاحتواء تفشي الفيروس.

وأضافت اللجنة، أن إنهاء إجراء اختبارات للحالات المشتبه بها سيساعد في توفير مزيد من الموارد الطبية للمرضى المؤكد إصابتهم.

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني، سون تشون لان، أهمية «سباق الزمن» في استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد وعلاجهم.

وقالت سون، وهي أيضاً تقود مجموعة حكومية مركزية لتوجيه أعمال السيطرة على الوباء في مقاطعة هوبي: «إنه يتعين تنفيذ العلاج المستهدف، وفقاً لمدى خطورة حالات المرضى».

ووفقاً لتوجيهات المجموعة، حُددت ثلاثة مستشفيات لاستقبال المرضى أصحاب الحالات الشديدة، وتحولت ثلاث منشآت عامة إلى مستشفيات مؤقتة لاستقبال المرضى أصحاب الأعراض غير الحادة.

وسجلت أمس الأول، حالات الإصابة الجديدة أول انخفاض لها منذ الأول من فبراير الجاري، فتراجعت إلى ما دون ثلاثة آلاف إلى 2656 حالة إصابة منها 2147 حالة في هوبي.

لكن جوزيف أيزنبرج، أستاذ الأوبئة بكلية الصحة العامة بجامعة ميشيجان الأميركية قال: «إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الوباء بلغ ذروته».

إلى ذلك، بدأت السلطات في ووهان، أمس، تعقيم المدينة مرتين يومياً، لتعزيز جهود احتواء تفشي الفيروس.

وأكدت لجنة الصحة في المدينة، أن عملية التعقيم، في مناطق رئيسة بالمدينة، من بينها المؤسسات الطبية، ومناطق الحجر الصحي، ومنازل الحالات المؤكد إصابتها، أو منازل أقاربهم، والمتاجر الكبيرة والفنادق والأسواق ودورات المياه العامة ومواقع نقل النفايات.