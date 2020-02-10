حمدوك يطالب بولاية مجلس الأمن على السلام

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تقدمت الحكومة السودانية بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على ولاية من مجلس الأمن لدعم السلام. وقال بيان للحكومة السودانية أمس، إنها تقدمت بطلب لمجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن.

وأوضح بيان الحكومة أن يكون ذلك في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام، على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان.

وصرح البراق النذير، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بأن هذا الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد قوات «اليوناميد»، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة.

واشتمل الطلب أن تتضمن البعثة دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، وتوفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام في جوبا، والمساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية، وفي جهود بناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية، وبسط سلطة الدولة، ودعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وإعادة دمجهم، ودعم العدالة الانتقالية وحماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة.

من ناحية أخرى، قاد رئيس الوزراء السوداني اجتماعاً لرؤساء دول منظمة «الإيجاد» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذين اتفقوا على تكليفه والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بالاجتماع مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار من أجل حسم النقاط الخلافية بشأن السلام في جنوب السودان، في محاولة لإنقاذه.

وقال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن نقاط الخلاف تدور حول عدد الولايات، والمهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي قاربت على الانتهاء، مشيراً إلى أن بعض أطراف الأزمة كانت قد طلبت تمديد مهلة تشكيل الحكومة، لكن الطلب قوبل برفض جماعي من دول الإيجاد.

وقبيل توجهه إلى أديس أبابا، عقد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء المصغر ضم وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزير الطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة، وبحث الاجتماع القضايا المعيشية للسودانيين الخاصة بالوقود والدقيق، ووقف على أسباب النقص الحاد للخبز، كما ناقش نقص المواد البترولية.

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة من الوزراء تكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الأزمة. يأتي ذلك في ظل شح الخبز والوقود في كثير من المناطق.

من ناحية أخرى، التقى وفد قوى الحرية والتغيير المشارك في مفاوضات السلام في جوبا أمس بوفد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. وأكد الطرفان على ضرورة العمل سويا من أجل سودان يسع الجميع وعلى أن تخاطب الحوارات جذور الأزمة السودانية، وإيجاد حلول لها.

من جانبه، قال إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين، إن اللقاء غير الرسمي بين وفد قوى الحرية والتغيير والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو اتسم بالصراحة، والتأكيد على سودان يسع الجميع، وإيجاد حلول تعالج جذور الأزمة السودانية.

وأضاف أن الحركة الشعبية أكدت حرصها على تحقيق السلام لكل السودان. وكان وفد قوى الحرية والتغيير قد التقي في وقت سابق بوفد من الجبهة الثورية، وسط أجواء إيجابية من الطرفين. وقالت المصادر، إن الطرفين سيدرسان القضايا الخلافية التي أدت إلى تصعيد المواقف بينهما في الآونة الأخيرة.