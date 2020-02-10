الجامعة العربية تدعو إلى نشر المودة والتسامح

القاهرة (وام) دعت الأمانة العامة للجامعة العربية إلى دعم نشر رسالة الوئام والمودة بين الأديان في المساجد والكنائس والمعابد وغيرها من أماكن العبادة، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي دعماً لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في بيان وزعته أمس - بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي يحتفل به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير منذ عام 2011- الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2010.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان منصة سنوية لنشر الوعي والتفاهم بين مجموعات حوار الأديان والنوايا الحسنة، مؤكدة دعم الأمانة العامة الدائم والمستمر للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 مارس 2011 والخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقداتهم.

وأعربت عن رفض الأمانة العامة مجدداً لأي محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب، وذلك في ضوء القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

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