إيران تفشل في إيصال قمر اصطناعي للمدار

طهران (وكالات)

فشلت إيران في مهمة إيصال قمر اصطناعي إلى مداره. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع أحمد حسيني قوله «إن بلاده أطلقت بنجاح القمر الاصطناعي «ظفر» في الفضاء، إلا أنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة لوضعه في المدار المقرر له كما كان مخططاً.

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الإيرانية أمس التصدي لما وصفته بـ«أكبر وأوسع هجوم سيبراني» تتعرض له البلاد واستهدف البنى التحتية. وقال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي إن الهجوم أدى إلى قطع الإنترنت، وأضاف في مؤتمر صحفي: «واجهنا الهجوم ونعمل على التعرف على مسببيه لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية». وكتب مساعد وزير الاتصالات حميد فتاحي، على موقع «تويتر» أن القراصنة حاولوا تنفيذ أكبر هجوم ضد البنى التحتية، وأضاف أنه تم استهداف الملايين من الأهداف وسعوا للتسبب بأضرار في شبكة الإنترنت. وكانت وكالة «مهر» الإيرانية نقلت عن شركة اتصالات البنى التحتية أن مصدر الهجوم كان من شرق آسيا وشمال أميركا، وأدى إلى عرقلة الاتصالات بشبكة الإنترنت وتحميل ضغط أكثر من الحد الطبيعي على معدات الشبكة». وأضافت أن الهجوم أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتاً، لكن الشبكة لم تتضرر. وذكرت أنه بعد تدخل درع «دجفا» (منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية) عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها.