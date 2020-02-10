حكومة نتنياهو تهدد بعملية واسعة في غزة

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة، نيويورك)

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، مع استمرار التوتر وإطلاق القذائف الصاروخية والبالونات، وقال خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي تزامنت مع قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي أراضي زراعية شرق بلدة بيت حانون، وغرب بيت لاهيا: «لن أفصح عن كل المخططات في وسائل الإعلام، لكننا نستعد لشن عملية ضاربة في قطاع غزة، وهذا أقل ما يقال».

وبالتوازي، لوح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بشن ما وصفه بـ «عملية قاتلة» ضد قادة حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، وقال: «لا نرغب بحرب مع حماس، لكن لدينا التزام بأمن المدنيين، التصرفات غير المسؤولة من قادة الحركة تقربنا من عملية قاتلة ضدهم».

وأضاف: «نحن لا نعلن متى أو أين، لكن العملية ستكون مغايرة لما سبقها، ولا أحد يملك الحصانة، هنالك خياران أمام حماس إما أن يختاروا الحياة والرفاهية الاقتصادية أو اختيار الإرهاب ودفع ثمن باهظ، أعمالهم قد تقربهم أو تبعدهم والخيار لهم».

من جهة ثانية، أكد نتنياهو أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الولايات المتحدة بشأن الأراضي التي سيتم ضمها من الضفة الغربية المحتلة من خلال خطة سيتم التصويت عليها عندما تكتمل، وقال متراجعاً عما كان أشار إليه عن تسريع عملية ضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن «إن الاعتراف الأميركي هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف». وكان السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان قال «إن اتخاذ إسرائيل لخطوات أحادية لضم أراض بالضفة سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط»، وأضاف: «أي إجراء من جانب واحد سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي، والعملية لن تستكمل قبل الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في الثاني من مارس المقبل».

في المقابل، جددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أنها لن تتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على الحدود المحتلة عام 1967. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان «إن الخريطة التي نعرفها هي خريطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع أي خرائط غيرها لا تعني سوى استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها».

من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية حذف إدانة خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط من نص مشروع قرار فلسطيني من المقرّر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء. وجاء في النص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في المجلس «أن المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

لكن رغم تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكّد على ضرورة الحفاظ على خطوط يونيو1967، فقد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص الذي حذف منه أيضا فقرة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط في أقرب وقت.

وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة غداً الثلاثاء لطرح مشروع القرار للتصويت. وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمراً صحافياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة. فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن تجارب المفاوضات مع إسرائيل بشكلها الحالي وبرعاية أميركية منفردة عجزت عن الوصول إلى حل يفضي لإقامة دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، وأضاف أنه لا بد من إعادة التفكير في الآليات القديمة للمفاوضات التي مضى عليها أكثر من 29 عاما».

ميدانياً، داهم عشرات المستوطنين أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، على أن 62 مستوطناً اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة. فيما دعا ما يسمى «اتحاد منظمات الهيكل» المستوطنين إلى اقتحام جماعي ومركزي واسع للمسجد صباح اليوم الاثنين بمناسبة ما وصفه بـ»يوم الشجرة العبري».

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تأكيدها على أن جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس و«الأقصى» والمقدسات باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وشددت على أن الخطة الأميركية المشؤومة لن تستطيع تشريع تدابير الاحتلال وأهدافه ضد المسجد الأقصى، وستفشل وتتحطم أمام صمود الشعب وتمسكه بحقوقه. وأدانت، المخططات الإسرائيلية الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتكريس السيادة الإسرائيلية عليه، وقالت: «إن نوايا الاحتلال تجاه الأقصى باتت مكشوفة لجميع الأطراف، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل موقفاً عربياً وإسلامياً دولياً يُجبر سلطات الاحتلال على كف يدها عن المسجد الأقصى».

إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الفلسطينية

منعت إسرائيل أمس المزارعين الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم عبر الحدود مع الأردن. وقالت وحدة جيش الدفاع المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» في بيان «اعتباراً من الآن لن يسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر اللنبي».

وجاء القرار الإسرائيلي رداً على مقاطعة الفلسطينيين لمربي الماشية الإسرائيليين التي ألحقت بهم أضراراً بالغة، وذلك وفق ما أعلنت «كوغات»، لافتة إلى أن قرار وقف الصادرات من الضفة الغربية سينتهي في اللحظة التي تعود السلطة الفلسطينية فيه عن قرارها الإضرار بتجارة الماشية في إسرائيل والسوق الحرة. فيما أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري أن القرار الإسرائيلي يتناقض مع كل الاتفاقيات، ووصفه بأنه قرار سياسي وليس من وزارة الزراعة الإسرائيلية». وأضاف أن الهدف من القرار هو تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني وسيترك آثاراً كبيرة وسيدفعنا إلى اتخاذ إجراءات جديدة».