القوات المشتركة لـ«الاتحاد»: دعم الإمارات أثمر انتصارات نوعية

عقيل الحلالي (صنعاء) أكد الناطق باسم القوات المشتركة اليمنية، العقيد وضاح الدبيش لـ«الاتحاد»، الدور المحوري والرئيس الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة في تحرير شريط الساحل الغربي لليمن من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وقال: «الدور البارز الذي لعبته الإمارات بوجودها الدائم رجح الكفة لصالح قوات الشرعية ما أدى إلى انهيارات متتالية وتقهقر عناصر الميليشيات».

وأضاف «إن دور القوات المسلحة الإماراتية تعزز بشكل أكبر وأوسع من خلال الدعم والإسناد في العمليات الجوية والبحرية والبرية، وتدريب قوات عسكرية وقتالية جديدة في ذات الوقت»، مؤكداً أن الانتصارات التي تحققت في الساحل الغربي، وأوصلت القوات الشرعية إلى الحديدة، جاءت تتويجاً للدعم السخي العسكري واللوجستي للأشقاء الإماراتيين، وللدور الميداني في قيادة المعركة جنباً إلى جنب مع القوات المشتركة.

وأوضح الدبيش: «لقد أثمر الإسناد الإماراتي اللامحدود للقوات المشتركة، المتمثلة بألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والمقاومة التهامية، بتحقيق مكاسب نوعية في زمن قياسي، ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من مواقع استراتيجية كانت تحت قبضتهم لسنوات»، لافتاً إلى أن «هذه المكاسب الميدانية الجديدة في اليمن تُبرز أهمية الدور الذي تلعبه قوات الإمارات، ضمن الجهود المتكاملة مع قوات التحالف العربي».

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