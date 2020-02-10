الرئيس الموريتاني يدعو لحل سريع للأزمة الليبية

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى حل سريع للأزمة الليبية نظراً لتفاقمها وخطورتها على الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء.

وقال الغزواني في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، أمام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إن "الأزمة الليبية تزداد تعقيداً وتتفاقم تداعياتها الهدامة، ليس بالنسبة لليبيين فحسب، الذين لا يستحقون الوضع الموجودين فيه الآن، بل بالنسبة للقارة عموماً ولمجموعة دول الساحل خصوصاً، ولذلك فإنه يتعين الإسراع في حل هذه الأزمة".

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول الأزمة الليبية التي عقدت قمة الأسبوع الماضي في الكونغو برازافيل والتي تؤكد على صعوبة الوضع في هذا البلد وعلى خطورته التي لا يضاهيها إلا خطورة الوضع في منطقة الساحل.

وتقول دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) إن الأزمة الليبية تساهم في تدفق السلاح والعناصر الإرهابية إلى منطقة الساحل.

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