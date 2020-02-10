مقتل جندي في هجوم انتحاري على الجيش الجزائري

قتل جندي جزائري، اليوم الأحد، في تفجير سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري في منطقة تمياوين على الحدود مع مالي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن "مفرزة من الجيش الوطني الشعبي استهدفت هذا اليوم عند الساعة 10:50 (09:50 ت غ) في منطقة تمياوين الحدودية (..) من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخّخة".

وأضاف البيان أنه "فور كشفها تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسبباً في استشهاد الجندي الحارس".

ولم ترد أي تفاصيل بشأن هوية الانتحاري ومصيره.

وتقدم رئيس أركان الجيش بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة بتعازيه إلى أسرة الجندي "الشهيد"، مشيداً "باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي".

وأكد شنقريحة "عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظاً على أمن واستقرار البلاد".

وهذا الاعتداء الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيه، هو الأول في جنوب الجزائر منذ سنوات عدة.