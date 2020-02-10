كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا يتجاوز سارس".. ويحصد أرواح 871 مواطنا بمقاطعة هوبي الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتجاوز فيروس كورونا، المكتشف حديثا في الصين، عدد ضحايا وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، الذي انتشر في عدة دول عام 2003.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الطبية الخميس، وفاة مواطن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما، وهو أول شخص غير صيني يتوفى بسبب الفيروس، وذلك في مستشفى جينينتان في مدينة ووهان الصينية.

وأعلنت السلطات في فرنسا السبت، عن اكتشاف إصابة خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، مما يجعل إجمالي عدد المصابين في فرنسا 11 شخصا.