كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: أوبك تدعو لمزيد من التخفيضات النفطية على أثر "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط الجزائري في بيان، إن لجنة فنية من أوبك ومن خارج أوبك أوصت بتمديد اتفاقية قطع إمدادات النفط الحالية حتى نهاية عام 2020 والمزيد من خفض الإنتاج بسبب تأثير فيروس كورونا على الطلب على النفط، وفقًا لما ذكرتة موقع "ميديل إيست مونيتور" البريطانية.

وذكر محمد أركب، الذي يشغل حاليًا رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + والمعروفة باسم "JTC"، حيث أوصت بـ "إجراء تخفيض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020 ".

كما اختتمت "JTC"، التي تقدم المشورة إلى أوبك وحلفائها، وهي مجموعة معروفة باسم أوبك + اجتماعها يوم الخميس الماضي.

وقال أركاب، إن لوباء فيروس كورونا تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة على النقل والسياحة والصناعة في الصين على وجه الخصوص، وكذلك بشكل متزايد في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".

