كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجهزة الأمن الأمريكية توقف رجلاً كان يهدد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت أجهزة الأمن الأمريكية، مساء اليوم الأحد، رجلًا كان يحمل سكيناً بالقرب من البيت الأبيض بواشنطن هدد بقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طعنًا بالسكين، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن شرطة واشنطن.

ولفتت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الحادث وقع في نهار يوم أمس السبت، موضحة أن مواطنا من ولاية فلوريدا، واسمه روجر هيدجبيث، أخبر الشرطة أنه ينوي قتل ترامب.

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ونقل تقرير الشرطة عن الموقوف قوله: "أنا هنا من أجل قتل الرئيس دونالد ترامب. معي سكين لأفعل ذلك".

ووصف التقرير المعد من قبل حراسة البيت الأبيض هيدجبيث بأنه شخص يعاني من الشرود الذهني، ويتلقى علاجا نفسيا، وتم حبسه بسبب تهديداته بإلحاق الأذى البدني وحمل سلاح محظور.

وأوضحت السلطات أن الرجل كانت بحوزته سكين لها نصل يبلغ طوله 3.5 إنش (نحو 9 سنتيمترات)، إضافة إلى العثور على حافظة مسدس خالية.