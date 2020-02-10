كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة العزاوية الليبية توقف عمليات التكرير بسبب نقص الخام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة عزاوية الليبية لتكرير النفط اليوم الأحد، إنها اضطرت إلى وقف عمليات التكرير بسبب نقص الإمدادات النفطية وعدم وجود مخزون، وفقًا لما ذكرتة وكالة ىالأنباء العالمية "رويترز".

وقال مصدر من الشركة التي تدعم شركة النفط الوطنية الليبية، إن وحدتين للتكرير بطاقة 60 ألف برميل لكل منهما.

كما انخفض إنتاج النفط في ليبيا انخفاضًا حادًا منذ 18 يناير بسبب الحصار على الموانئ والحقول من جانب الجماعات الموالية للقائد المتمركز في الشرق خليفة حفتر.

وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى 181،576 برميلًا يوميًا بحلول يوم الخميس الماضي، من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا قبل التوقف.

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وقالت الشركة الوطنية للنفط، إن الخسائر الناجمة عن الحصار تصل إلى حوالي 1.042 مليار دولار.

ويوم الخميس الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، إنه تحدث إلى رجال القبائل وراء الحصار وينتظر مطالبهم.

وأضاف أيضا، أن الحصار سيكون على رأس جدول الأعمال في اجتماع في القاهرة اليوم بين ممثلين من شرق وغرب وجنوب ليبيا يسعون للتغلب على الانقسامات الاقتصادية في بلد يضم حكومتين.

وفي إشارة إلى أن إعادة فتح الموانئ قد لا تكون وشيكة، قالت القبائل والمجتمعات في المناطق الغنية بالنفط في شرق ليبيا التي يحتجزها جيش حفار الوطني الليبي في بيان يوم السبت الماضي، انهم يعارضون استئناف صادرات النفط ما لم يتم تحرير طرابلس من الميليشيات.

