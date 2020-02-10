كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: 20 عملية قصف نفذها مسلحون في إدلب لخفض التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء اليوم الأحد، بأن العسكريون الروس رصدوا 20 عملية قصف نفذها مسلحون في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

هذا وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يوري بورينكوف: إن "المسلحين استهدفوا تسع بلدات في محافظة اللاذقية، وست بلدات في محافظة إدلب، وبلدتين بمحافظة حماة".

وجدد اللواء يوري بورينكوف، دعوته إلى قادة الفصائل المسلحة "لترك الاستفزازات المسلحة وسلوك طريق الحل السلمي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

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كما أورد رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية، قد نفذت اليوم، دورية جديدة في مسارات مقررة في ريفي حلب والحسكة شمال سوريا بالقرب من الحدود التركية، بالإضافة إلى قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في المنطقة.

ولفت إلى أن الدوريات تنفذ في إطار تطبيق مذكرة التفاهم الروسية التركية حول إدلب الموقعة بين البلدين في يوم 22 أكتوبر الماضي، وينص أحد بنودها على تسيير عسكريي البلدين دوريات مشتركة في منطقتين حدوديتين بين سوريا وتركيا متاخمتين لنطاق عملية "نبع السلام" التركية.

هذا وأفاد الجيش التركي، في يوم 3 فبراير الجاري، باستهداف مجموعة من عسكرييه من قبل القوات الحكومية السورية قرب مدينة سراقب في ريف إدلب، معلنا أن الطيران التركي رد بقصف عشرات من المواقع السورية.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن الجيش التركي علق مشاركته في الدوريات مع الشرطة العسكرية الروسية، وسط تفاقم الخلافات بين أنقرة وموسكو بشأن الوضع في إدلب.