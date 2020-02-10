تسبب لهم في إسهال حاد.. لاعبو فريق يتعرضون لتسمم جماعي قبل مباراة في البطولة

محمد العبدي – خنيفرة تعرض لاعبو فريق دفاع حمرية لكرة القدم لخنيفرة لتسمم جماعي، نتج عنه إسهال حاد أمس السبت بمدينة إفران بعد تناولهم لوجبة العشاء أثر عليهم بشكل كبير، وحرم مجموعة منهم من المشاركة في المباراة، التي جمعتهم بفريق النادي الرياضي لأزرو، اليوم الأحد، انطلاقا من الثالثة بالمركب الرياضي لمدينة أزرو، الشيء الذي أثر على أداء الفريق ومستواه .

وانتهت المباراة، التي جمعت الفريقين، بفوز الفريق المضيف النادي الرياضي لأزرو 2/3 على دفاع حمرية .

وتتنافس فرق دفاع حمرية، المتصدر بـ 40 نقطة، ونادي إفران 36 نقطة والنادي الرياضي لأزرو 35 نقطة ( كلها فرق تنتمي لعصبة مكناس تافيلالت ) على انتزاع بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الأول للهواة .

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